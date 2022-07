Nederlandse yogalerares (52) verongelukt na zomerretraite in Noorwegen

De Wageningse yoga-lerares Rinske Frederiks is vrijdag verongelukt in Noorwegen. Ze was met haar partner en vrienden aan het wandelen en klimmen na een eerste zomerretraite. Het laatste stukje liep ze alleen en viel tientallen meters naar beneden.

Een traumaheli kwam ter plekke maar kon haar leven niet meer redden. Rinske Frederiks is 52 jaar geworden.

Ze was met partner en vrienden in Noorwegen, waar ze samen met haar partner net een nieuw yogacentrum had geopend in Heidal. De wandeling en klimtocht van vrijdag was een uitstapje na een geslaagde eerste retraite.

Rinske Frederiks (die in de yoga-wereld Harnadh Kaur heette) runde met haar partner Ramón Eikenaar Yogacentrum Suniya aan de Haagsteeg in Wageningen, waar ze werken volgens de leer van kundalini yoga. Ze is sinds 2009 bezig met kundalini yoga, waarbij dynamische lichaamsoefeningen, ademtechnieken en meditatie centraal staan. Het moet helpen om te gaan met de veranderingen en druk van deze tijd.

De ziel begeleiden

Ook was Rinske Frederiks betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse kundalini yoga-festival in Nederland. Op de website van Suniya vertelt ze over haar motivatie: ‘De yoga blijft me inspireren om het beste van mezelf te geven als partner, moeder en leraar.’

Als onderdeel van het afscheid van Rinske Frederiks chanten leerlingen en andere betrokken uit de yoga-wereld zeventien dagen lang akaal (tijdloosheid). Het is een manier van afscheid nemen en nabestaanden genezen van het verlies van een geliefde. Ze willen de ziel van Rinske Frederiks op die manier begeleiden op haar reis.

De overtuiging in de kundalini-traditie is dat de ziel onsterfelijk is.

Maandagavond is er een samenzijn van yoga-leerlingen in het Suniya yogacentrum.