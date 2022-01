Nederlandse zakenman (65) verdrinkt in hofgracht van Belgisch kasteel

Zijn echtgenote Astrid was donderdag laat toch wat ongerust geworden omdat haar man nog niet thuis was gekomen. Hij had een afspraak met collega’s en zou met de taxi naar huis komen. De politie kwam ter plaatse en trof het levenloze lichaam aan in de hofgracht van kasteel Belvédère in Wijnegem, dat sinds 2006 eigendom is van De Haas.