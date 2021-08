Neergeschoten first lady zag president Haïti in hun kamer sterven: ‘Het is voorbij, dacht ik’

De weduwe van de op 7 juli doodgeschoten Haïtiaanse president Jovenel Moïse doet in een eerste interview sinds de aanslag een oproep aan de Verenigde Naties om haar te helpen met het vinden van de opdrachtgevers van de geruchtmakende moord. ,,Iemand heeft de opdracht gegeven en iemand heeft het geld betaald. Dit zijn de mensen die we zoeken”, zegt first lady Martine Moïse in het interview met CNN, waarin ze voor het eerst huiveringwekkende details over de avond van de aanslag deelt.

De 53-jarige Haïtiaanse president Moïse werd ongeveer vier weken geleden in zijn huis doodgeschoten door een buitenlands commando, bestaande uit 28 ervaren huurlingen uit Colombia en de Verenigde Staten. Hoe zij schijnbaar zonder al te veel moeite toe konden slaan, is nog altijd onduidelijk. De politie houdt rekening met een complot dat is georganiseerd door een groep Haïtianen met buitenlandse banden. De coördinator van de beveiliging van de president, Jean Laguel Civil, is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag.

Telefoontje

Het presidentiële echtpaar werd de bewuste nacht rond 01.00 uur opgeschrikt door automatische vuurschoten buiten het presidentiële verblijf. Toen ze zich realiseerden dat de commando’s de villa waren binnengedrongen, probeerden ze zich achter hun bed te verstoppen. Het echtpaar waande zich redelijk veilig, omdat de residentie door tientallen bewapende beveiligers bewaakt werd. ,,Ik dacht op dat moment niet eens dat ze in onze kamer konden komen”, vertelt Martine tegen de Amerikaanse zender.

Volledig scherm Een portret van Jovenel Moïse in Port-au-Prince. © AP

Een deel van de betrokken commando’s is inmiddels aangehouden, maar wie de opdrachtgever is van de liquidatie, is nog altijd niet duidelijk. Ook de first lady zegt geen enkel idee te hebben. Ze kon schuilend achter het bed niet eens de gezichten van de commando’s zien, vertelt ze. Ze schat dat ongeveer twaalf Spaanssprekende mannen de kamer binnendrongen. Ze waren naar iets op zoek, vertelt Martine, en pleegden vlak voor de executie nog een telefoontje. ,,Op dat moment leefde mijn man nog. Ze vertelden hoe hij eruit zag: lang, mager en zwart. Mogelijk heeft de persoon aan de telefoon toen bevestigd dat hij het doelwit was.”

Na het telefoongesprek openden de aanvallers het vuur. De president werd in totaal twaalf keer getroffen. Zijn echtgenote werd geraakt in haar armen, dij, hand en buik en raakte levensbedreigend gewond. Ze was ervan overtuigd dat ze de aanval niet zou overleven. ,,Ik sloot mijn ogen. Ik dacht: het is voorbij. Dit is onze laatste dag.”

Quote Ik geloof dat de president stierf in de hoop dat zijn beveili­gings­team nog zou komen Martine Moïse

Dienstmeisje

Zelfs na de aanslag was er niemand van de beveiliging die zich over de slachtoffers ontfermde, aldus de vrouw. Een dienstmeisje vond de first lady in de bloederige slaapkamer. De autoriteiten vermoeden dat de bewakers opdracht hebben gekregen de presidentiële villa te verlaten. Niemand van hen raakte gewond bij de aanval. ,,Ik heb veel nagedacht over hoe dit heeft kunnen gebeuren”, verzucht Martine. ,,We hadden veel meer beveiliging dan de schutters. Het zou 50 tegen 28 zijn geweest. Ik geloof dat de president stierf in de hoop dat zijn beveiligingsteam nog zou komen.”

De opdrachtgevers van de moord zijn nog altijd op vrije voeten, zegt de first lady. ,,De mensen die ze arresteerden, zijn de mensen die de trekker overhaalden. Maar zij zouden dat niet gedaan hebben zonder een opdracht. De hoofdrolspelers die we zoeken, zijn dus de mensen die hiervoor betaalden en de mensen die de opdracht gaven.” Voor de zoektocht naar de moordenaars is een onafhankelijk onderzoek van de Verenigde Naties nodig, bepleit de first lady. ,,Er zijn machtige mensen in Haïti. En vanwege hun macht weet ik niet zeker of het huidige onderzoek antwoorden op onze vragen kan vinden.”

Volledig scherm De kist van Jovenel Moïse op zijn uitvaart. © AFP

Chaos

Volgens Martine streed de president van het uiterst arme Haïti voor ‘wegen, water en elektriciteit’ en voor een referendum en verkiezingen. ,,Het was een gevecht dat hij aanging voor ons, we moeten het dan ook voortzetten”, benadrukte de weduwe op de begrafenis van haar echtgenoot.

De moord op Moïse dreigt het land nog verder in chaos te duwen. In hoofdstad Port-au-Prince heerste wekenlang een gespannen sfeer. Nieuwe verkiezingen op 26 september moeten de rust in het land terugbrengen. Minister Mathias Pierre noemde het doorgaan van deze verkiezingen ‘een vereiste voor een stabieler land, een stabieler politiek systeem’.

Bekijk beelden van de begrafenis van de president: