Neerstorten vlucht PS752 doet veel denken aan drama MH17

Wat er precies gebeurde met vlucht PS752 is nog in nevelen gehuld. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zegt over bewijs te beschikken waaruit blijkt dat de Oekraïense Boeing 737, die woensdagochtend crashte na kort ervoor te zijn opgestegen van het vliegveld van de Iraanse hoofdstad Teheran, is neergeschoten. Zou dat kloppen, is dat de eerste overeenkomst met het MH17-drama. Maar er zijn meer parallellen te vinden. Vooral omdat Oekraïne weer een rol speelt in het verhaal. ,,Dit is de tweede keer dat Oekraïne burgertoestellen inzet in een militair conflict”, beweert de Russische commentator en provocateur Alexander Malkevitsj. Rondom beide rampen werd ook veel nepnieuws verspreid.