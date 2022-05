Negentien kinderen en twee leraren doodgeschoten in school Texas, VS reageert geschokt

UpdateEen 18-jarige jongeman heeft in een basisschool in de Amerikaanse staat Texas negentien kinderen en twee leraren doodgeschoten, meldt de Texaanse staatspolitie. De kinderen variëren in leeftijd van 7 tot 10 jaar. De schutter werd ter plekke door politieagenten doodgeschoten. De schietpartij leidt in de Verenigde Staten tot geschokte reacties. Het gaat om de dodelijkste schietpartij op een basisschool in tien jaar tijd.

Er vielen ook gewonden in de school in de plaats Uvalde, ongeveer 130 kilometer ten westen van San Antonio. Het Universitair Ziekenhuis in San Antonio meldde vlak na de schietpartij op Twitter dat het twee slachtoffers met schotwonden had opgenomen. Beide patiënten, een 66-jarige vrouw en een 10-jarig meisje, verkeerden in kritieke toestand. Ook twee van de agenten die op de schietpartij afkwamen werden getroffen door geweervuur, hoewel hun verwondingen volgens de gouverneur niet ernstig waren.

Motief

Volgens een functionaris van het ministerie van Openbare Veiligheid van Texas werd vlak voor het bloedbad op de school een 66-jarige vrouw neergeschoten in haar appartement in Uvalde. Zij is vermoedelijk de grootmoeder van de schutter, van wie wordt aangenomen dat hij haar heeft neergeschoten. Of er een verband is tussen de schietpartij in het appartement en die op de school wordt echter nog onderzocht, meldt The New York Times.

Volgens de autoriteiten handelde de schutter, geïdentificeerd als Salvador Ramos, alleen. Hij reed in een pick-uptruck naar de school, die hij gewapend met een geweer en pistool betrad, volgens CNN. De school heeft een kleine 600 leerlingen en heeft alleen een tweede, derde en vierde klas. Het is nog onbekend wat het het motief van Ramos was voor de massamoord. Oud-leerlingen zeggen tegen New York Times dat de schutter niet op die basisschool heeft gezeten.

De dader, Salvador Ramos, was zelf een inwoner van Uvalde en een leerling van de plaatselijke middelbare school. Hij zou een handvuurwapen en mogelijk nog een geweer bij zich hebben gehad. ,,Hij schoot en doodde op gruwelijke en onbegrijpelijke wijze leerlingen en een leraar’’, aldus gouverneur Greg Abbott.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Buurman

De schietpartij begon om ongeveer 11.30 uur plaatselijke tijd (18.30 uur Nederlandse tijd) op de basisschool, die iets minder dan zeshonderd leerlingen heeft. De schutter knalde zijn auto voor de school met een klap, waardoor een buurman van de school direct het alarmnummer belde. Twee politieagenten waren snel ter plaatste en openden het vuur op Ramos. Beide agenten werden door zijn kogels geraakt. Het is nog onduidelijk hoe lang het duurde voordat er meer assistentie bij de school aankwam.

In de tussentijd werden er ook agenten van de grenspolitie ingeschakeld, waaronder een tactisch team en een anti-terrorismeteam. Maar een agent van de ‘border patrol’, die aan het werk was vlakbij de school, wachtte de komst van zijn collega's niet af en rende de school in. Hij wist de schutter, die zich had verschanst achter een barricade, dood te schieten, zegt een politiebron tegen persbureau AP.

Die betreffende agent raakte gewond, maar kon wel zelfstandig de school uitlopen. Jason Owens, een topfunctionaris bij de grenspolitie, wilde de confrontatie niet bevestigen, maar zei wel dat de agent gewond is geraakt. ,,Sommige collega's hebben kinderen op die school. Het heeft ons allen hard geraakt”, zei hij op een persconferentie.

Lees door onder de foto.

Volledig scherm Er was veel politie op de been na de schietpartij. © AP

Psychologische bijstand

Uvalde ligt in Texas, op zo'n 135 kilometer ten westen van San Antonio. Er wonen zo'n 16.000 mensen. Over het motief van de dader is nog niets bekendgemaakt. De school blijft tot het einde van het jaar gesloten, zo hebben de autoriteiten bekend gemaakt.

Ook zal er psychologische bijstand worden georganiseerd voor eenieder die daar behoefte aan heeft. Op bevel van de Amerikaanse president Joe Biden worden tot en met zaterdag de Amerikaanse vlaggen halfstok gehangen.

Geschokte reacties

De schietpartij heeft in de Verenigde Staten tot geschokte reacties geleid. Niet alleen vanuit politieke hoek, maar ook uit de media- en sportwereld klinkt de roep om strengere wapenwetgeving.

De Democratische senator Chris Murphy, die één maand na de schietpartij op de Sandy Hook Elementary School in 2012 in de staat Connecticut aantrad in de Senaat, vroeg zich met tranen in zijn ogen hardop af ‘wat we hier aan het doen zijn’. Het is niet dat dit onvermijdelijk is, sprak Murphy, doelend op de schietpartij. Murphy stelde dat ‘dit alléén in dit land gebeurt, en nergens anders. Het is onze keuze om dit door te laten gaan’.

Aan verslaggevers legde Murphy even later uit dat Amerika ‘het mogelijk maakt dat zeer zieke mensen vuurwapens krijgen’, schrijft The Guardian. ,,Dat maakt Amerika anders. En ik ben hier op mijn knieën om te smeken om dat te veranderen.”

In een serie tweets schrijft ook voormalig president Barack Obama dat ‘er lang geleden actie ondernomen had moeten worden’ om de wapenwetgeving aan te scherpen. Presidentsvrouw Jill Biden, zelf een onderwijzeres, twitterde: ‘Heer, genoeg’. Zij schreef ‘verbijsterd, boos en diepbedroefd’ te zijn om het drama dat zich dinsdag voltrok in de plaats Uvalde.

Ook elders in de wereld is de schietpartij niet onopgemerkt gebleven. De Oekraïense president Volodimir Zelenski betuigt medeleven aan de nabestaanden en stelt dat het “vreselijk is dat in vredestijd slachtoffers vallen door schietpartijen”.

Paus Franciscus zegt ‘diepbedroefd‘ te zijn en vraagt om strengere wapenwetgeving. De Franse president Emmanuel Macron schrijft dat het Franse volk ‘de schok en de pijn‘ deelt met de Amerikanen. De Israëlische president Isaac Herzog schrijft op Twitter ‘geschrokken te zijn door de moorddadige razernij‘. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern, die momenteel in de VS is, zegt aan tafel bij Stephen Colbert ‘deze gebeurtenissen als moeder, en niet als politicus, te zien‘. ,,Het spijt mij zo wat hier is gebeurd”, stelt Ardern.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Agenten bij de school in Uvalde, Texas. © AP

Volledig scherm De verslagenheid in Uvalde is groot. © REUTERS

Volledig scherm Uvalde ligt in Texas, 135 kilometer ten westen van San Antonio. En iets meer dan 120 kilometer ten noorden van de Mexicaanse grens. © Screenshot Google Maps

Volledig scherm Agenten bij de school in Uvalde, Texas. © Reuters

Volledig scherm Politie bij de school in Uvalde. © Reuters