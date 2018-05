Negentig procent wereldbevolking ademt vervuilde lucht in

De VN-organisatie houdt een database bij over de luchtkwaliteit van 4300 steden in 108 landen. ,,Luchtverontreiniging bedreigt ons allemaal, maar de armste en meest gemarginaliseerde mensen dragen het grootste deel van de last'', zegt WHO-voorzitter Tedros Adhanom Ghebreyesus. ,,Als we niet spoedig optreden tegen luchtvervuiling, zullen we nooit in de buurt komen van duurzame ontwikkeling.''



De grootste problemen ziet de WHO in Azië en Afrika, waar 90 procent van de doden vallen. In veel van 's werelds grootste steden worden de WHO-normen voor luchtkwaliteit met meer dan vijf keer overschreden. Ook Europa kent steden die volgens de WHO ongezond zijn.