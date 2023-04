Netanyahu draait ontslag kritische Israëlische defensieminister weer terug

‘Het wapen viel op de grond en ging per ongeluk af', man (30) in levensge­vaar na ongeval met vuurwapen in Berend­rechts café

In het Belgische dorp Berendrecht, net over de grens bij Ossendrecht, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 30-jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt in café De Molengeest. Een 59-jarige caféganger had die avond een wapen op zak dat hij na verluidt aan enkele gasten had laten zien. Bij het buitengaan viel het wapen uit zijn zak en ging het af. “We hebben het bloed gestelpt tot de ziekenwagen kwam.”