Netanyahu heeft geen regering kunnen vormen, politieke impasse duurt voort

Het is de de langstzittende leider van het land niet gelukt de politieke impasse van meer dan twee jaar te doorbreken. De politieke tegenstellingen en het wantrouwen in de premier zijn groot. Er is ook geen garantie dat het oppositiepartijen lukt hun politieke verschillen te overbruggen om zo een nieuwe regering te vormen. Voorlopig blijft Netanyahu wel aan het hoofd staan van een interim-regering.