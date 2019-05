Netanyahu kondigt grootschalige aanvallen op Gaza aan

Nederlands gezin overleeft raketaan­val Hamas: ‘Ik ben niet bang, alleen pissig’

8:59 De Rotterdamse Mirjam en Raymond Reijnen kregen de schrik van hun leven toen hun huis in Israël vanochtend vol werd geraakt door een raketaanval. Het gezin woont sinds een jaar in een kibboets in het stadje Nahal Oz. ,,We zijn flink geschrokken, maar we worden goed opgevangen door de buren’’, vertelt Raymond Reijnen aan deze website.