Netanyahu’s Likud grootste partij na verkiezingen Israël

Ex-paus Benedictus: misbruik in de kerk is de schuld van de seksuele revolutie

11 april Paus Benedictus XVI is met pensioen, maar hij is nu het middelpunt van een rel in de katholieke kerk. De Duitser heeft een ​​essay gepubliceerd in conservatieve Duitse media waarin hij het seksueel misbruik binnen de katholieke kerk wijt aan de seksuele revolutie van de jaren zestig en te strenge kerkwetten die homoseksuele priesters beschermden.