New York gaat e-sigaretten met smaakjes verbieden

De gouverneur wees erop dat populaire smaken als ‘bubble gum’ en ‘cotton candy’, speciaal bedacht zijn voor de jeugd. ,,Vapen is gevaarlijk, punt uit’’, aldus Cuomo. ,,Het is jongeren verslaafd maken aan nicotine, op erg jonge leeftijd.’’ Hij wil ook de leeftijd waarop e-sigaretten mogen worden gekocht verhogen van 18 naar 21 jaar.

Nederlands verbod

Volgens staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis heeft Nederland al strengere regels voor e-sigaretten, zoals een leeftijdsgrens voor verkoop, een reclameverbod en beperkingen aan bijvoorbeeld de hoeveelheid nicotine. Nederland gaat wel opnieuw onderzoek doen naar de gezondheidsrisico’s van e-sigaretten. Blokhuis: ,,We hebben nog niet met de Amerikaanse FDA van gedachten kunnen wisselen wat de directe aanleiding is en wat ze nu precies van plan zijn. Maar we gaan dat gesprek zeker voeren, ook omdat ik wil weten of er nieuwe inzichten zijn waar we in Nederland rekening mee moeten houden.”