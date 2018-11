New York in rep en roer om exotische eend

Vorige week leek ‘Manie’, zoals de vogel liefkozend wordt genoemd, even verdwenen te zijn. De paniek sloeg toe. ,,Laten we gaan zoeken, ik ben zo bang”, twitterde een trouwe fan. ‘Dit maakt me nerveus’, schreef een bezorgde burger. ‘Mijn gebeden gaan uit naar Manie’, zei een ander. De mannetjes van deze kleurrijke vogels hebben een donkerrode snavel, een lange, afhangende kuif, kastanjebruine bakkebaarden en twee goudkleurige zeiltjes op de vleugels, die kunnen worden opgezet om vrouwtje en andere mannetjes te imponeren. De fotogenieke vogel duikt zo af en toe in het wild ook op in ons eigen land. Het gaat hier dan om ontsnapte vogels of vogels die door mensen zijn losgelaten.

Pizzarat

De laatste keer dat een diertje New York in zijn greep hield, was 2015. Toen ging een filmpje van een ambitieuze rat die een stuk pizza meesleurde door een metrostation op Manhattan het internet over en maakte van ‘Pizzarat’ een ster. De rat inspireerde de makers van een Halloweenkostuum, had dankzij een komiek even zijn eigen Pizza Rat Boulevard en één New Yorker liet de rat zelfs op zijn kuit tatoeëren.