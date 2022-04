New York Times: zoon Trump wil getuigen voor commissie die bestorming Capitool onderzoekt

Trump junior is niet gedagvaard, laat de bron weten, hij zal vrijwillig vragen beantwoorden over de gang van zaken op de dag van de bestorming. Eerder kwamen al sms-berichten naar buiten die Trump junior die dag verstuurde aan voormalig stafchef Mark Meadows, waarin de jongere Trump er bij Meadows op aandrong president Trump ertoe te bewegen het geweld te veroordelen. ,,We hebben een toespraak nodig. Hij moet nu leiden. Dit gaat te ver en loopt uit de hand”, schreef Trump junior onder meer.

Aanhangers van de voormalige president Donald Trump bestormden op 6 januari vorig jaar het parlementsgebouw in Washington in een poging de bekrachtiging van de verkiezingsuitslag te dwarsbomen. Die was op dat moment gaande. Trump had opgeroepen om in actie te komen, omdat hij meent dat de verkiezingsuitslag als gevolg van fraude in het voordeel van Joe Biden uitviel. Hiervoor is nooit bewijs gevonden.