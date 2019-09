New York verdrinkt metroratten in bad vol alcohol

Al honderden jaren is de rat een vertrouwde inwoner van New York. Plaatselijke autoriteiten hebben door de jaren heen miljoenen dollars uitgegeven om de populatie te verwoesten. Nu is er een nieuwe techniek die door lokale politici als ‘hightech’ wordt bestempeld: het verdrinken van de knaagdieren in alcohol.

Het is misschien wel een van de meest onsmakelijke aspecten van het leven in de grootste metropool van de VS. Of hij nou in de metro zit, zich verschanst achter het fornuis, snuffelt aan vuilniszakken of op straat vlak voor je voeten een steegje inschiet: iedere New Yorker is bekend met het knaagdier.



Lokale politici hebben vele malen een poging gedaan het knaagdier te verjagen, maar altijd zonder succes. Het is moeilijk om ratten uit te roeien: een rattenkoppeltje kan in één jaar tijd al snel een paar honderd jongen verwekken.

Alcoholverdrinking

Nu zeggen autoriteiten dat ze een slim wapen hebben ontwikkeld. Namelijk een machine die ratten met aas aantrekt en vervolgens een zogenaamd valluik activeert die de diertjes in een vloeistof op basis van alcohol laat vallen. Hierdoor raakt de rat vrijwel meteen bedwelmd, waarna hij verdrinkt. De machine - Ekomille genaamd - werkt op batterijen en heeft de vorm van een kast die ongeveer 60 cm hoog is. Aan de zijkant van de bak zit een trapje, waarlangs de rat omhoog wordt gelokt. Eenmaal bovenin stort hij door een luik in de vloeistof.

Tijdens een proef rond een gemeentelijk gebouw in Brooklyn legden 107 bruine beestje in amper vier weken tijd het loodje. ,,Het is een humane en milieuvriendelijke methode’’, stelt stadsdirecteur Eric Adams. ,,De ratten worden bedwelmd door de alcohol en verdrinken meteen.’’

Volledig scherm Ekomille. © Getty Images

Een eerdere, enigszins succesvolle methode om de rattenpopulatie terug te dringen, was de onvruchtbaarheidstechniek. Bestrijders lokten ratten met mierzoete en vette room waarin een substantie zat die de dieren onvruchtbaar maakte. Op sommige plekken in New York nam dankzij die techniek de rattenpopulatie met bijna 45 procent af.

De rattencrisis bracht in 2015 zelfs een heuse YouTube-ster voort. Een video van een overmoedige pizzarat die een stuk pizza met zich meesleurde door het metrostation op Manhatten ging toen viraal. De rat inspireerde de makers van een Halloweenkostuum, had dankzij een komiek even zijn eigen Pizza Rat Boulevard en één New Yorker liet de rat zelfs op zijn kuit tatoeëren.