New Yorkers tillen auto op om vrouw te bevrijden

Nederland­se piloten die wegens drugs in vliegtuig waren opgepakt in Argentinië, komen vrij

17:10 De drie Nederlandse piloten die een kleine twee weken geleden zijn aangehouden in Argentinië omdat er 82 kilo drugs in hun vliegtuig was gevonden, komen vandaag vrij. Dat zegt de openbaar aanklager in Buenos Aires. In totaal waren acht mensen aangehouden, zes daarvan komen vrij, onder wie de drie Nederlanders.