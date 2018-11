Nick helpt vluchtelingen in overbevolkt kamp op Samos

Zodra ze de blonde Nederlander in het vizier krijgt, beent een Iraakse vrouw op Nick van der Steenhoven af, peuter op haar arm. ,,We hebben grote problemen'', zegt ze, terwijl ze naar de tent achter zich wijst. Het is wel duidelijk wat ze bedoelt: alles is modderig en nat. Na een lange zomer is het deze week gaan regenen op het Griekse eiland Samos. De krakkemikkige tentjes van de bijna vijfduizend vluchtelingen die hier verblijven, zijn daar niet tegen bestand. ,,De regen stroomde er zo doorheen'', vervolgt de vrouw. Op de waslijn hangen een roze en een paars jasje te drogen - van twee van haar acht kinderen met wie ze gevlucht is. Drie van de kleuters spelen op blote voeten in de modder voor de tent. ,,Ik weet het'', zegt Van der Steenhoven uit Utrecht, student internationaal recht en vrijwilliger bij de organisatie Samos Volunteers. ,,Ik kan helaas niks voor u doen. Kent u Alpha, ons centrum in de stad? U kunt zich daar komen opwarmen met een kop thee.'' En het begint alweer te spetteren.

Mensonterend

Voortdurend klampen vluchtelingen Nick aan op zijn ronde door het kamp, en allemaal vertellen ze hem: de leefomstandigheden zijn mensonterend. Dat waren ze al vóór deze week. Het vluchtelingenkamp op Samos biedt officieel plek aan 648 vluchtelingen. Er verblijven er volgens de Griekse overheid nu ruim 4800, oftewel zeven keer zo veel. Onder hen veel families met kinderen, en ruim tweehonderd alleen reizende minderjarigen. Wie geluk heeft, zit opgepropt maar droog in een container. Maar de meesten kamperen in tentjes tussen die containers en meer dan 1400 zelfs buiten de poorten van het kamp. Daar zijn geen douches of wc's. Het ligt er bezaaid met plastic flessen, etensresten en ander vuilnis. En er is geen elektriciteit, dus vanaf een uur of zes is het er aardedonker, wat een onveilig gevoel geeft. Slangen en ratten hebben dan vrij spel. De tentjes staan ook nog eens tegen een heuvel op, dus zij krijgen de volle laag nu het is begonnen met regenen. De situatie is zo nijpend doordat er op de Griekse eilanden nog steeds meer vluchtelingen aankomen dan er door mogen naar het vasteland. Alleen kwetsbare groepen als gewonden, gehandicapten en slachtoffers van marteling mogen doorreizen sinds de Europese Unie en Turkije in 2016 afspraken dat vluchtelingen in principe terug moeten naar Turkije. De rest moet zijn asielprocedure op de eilanden afwachten, om te voorkomen dat ze illegaal doorreizen naar West-Europa. En die procedure duurt maanden, zo niet jaren, ook door de vele beroepsmogelijkheden.

Brandbrief

Intussen is de situatie op Samos de afgelopen maanden erger geworden dan op Lesbos, een ander Grieks eiland. De overbevolking is er groter, en bovendien zijn veel hulporganisaties vertrokken sinds het kampmanagement besloot meer taken op zich te nemen. Samos Volunteers, waarbij Nick met nog zo'n veertig vrijwilligers is aangesloten, is nog een van de weinigen. Vluchtelingen kunnen bij hen taallessen volgen, spelletjes spelen of thee drinken. En de was doen; Nick runt de vier wasmachines van de organisatie. ,,Maar wij mogen sinds de zomer het officiële kamp ook alleen nog maar in voor de was. En dus is het heel frustrerend dat we nu weinig meer kunnen doen dan mensen in tenten buiten het hek waarschuwen tegen de regen. En plastic zakken uitdelen waarin ze hun kleren droog kunnen houden."