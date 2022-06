Niet alle landen staan te springen om Oekraïne te verwelkomen in EU

met video Zes kogels in rug en billen, man voor Brussels hotel neergescho­ten: ‘Zag er niet goed uit’

Bij een hotel in het centrum van Brussel is gisteravond een man levensbedreigend gewond geraakt door een schietpartij. De 43-jarige man die zes kogels in zijn lichaam kreeg, zou volgens medewerkers geen connectie hebben met het hotel. Getuigen zijn in shock.

12 juni