Niet corona maar een tekort aan kerstbomen doet Amerikanen en Canadezen vrezen voor kerst

Het is niet corona waarvan de Amerikanen vrezen dat het roet in het eten gooit deze kerst, maar problemen met het leveren van zowel plastic kerstbomen als échte. Na een angst voor een tekort aan kalkoenen voor Thanksgiving afgelopen donderdag, zijn de Amerikanen nu bang dat kerst niet door kan gaan door een tekort aan kerstbomen. Dat meldt The Guardian. Toch heeft de Amerikaanse Kerstbomenvereniging (ACTA) inwoners beloofd dat ze er alles aan zullen doen om kerst te redden.

Tekort door leveringsproblemen

Er dreigt een tekort aan plastic bomen door leveringsproblemen. Een deel van de plastic bomen kwam uit China, maar dat schip kwam vast te staan in het Panamakanaal, waardoor het schip niet kon aanmeren aan de westkust van Amerika en het nu via het oosten probeert. Daarnaast wordt er verwacht dat door de leveringsproblemen de bomen vier keer zo duur zijn dan gewoonlijk.

Bij echte bomen zijn er problemen ontstaan doordat onder andere het vervoer van de bomen duurder is geworden. Daarnaast zijn een aantal boerderijen die de bomen kweken afgelopen jaar getroffen door bosbranden. De Kerstboomvereniging is bang dat er druk komt te liggen op deze telers nu de plastic bomen zo duur gaan uitvallen.

Afgelopen jaar hadden zo’n 94 miljoen Amerikaanse huishoudens een kerstboom in huis, waarvan meer dan 80 procent een plastic boom in huis had.

Extreem weer

Ook Canada vreest een groot tekort aan kerstbomen dit jaar. De extreme droogte tijdens de zomer, de overstromingen en daardoor onbegaanbaar geraakte snelwegen deze maand en het gebrek aan voldoende arbeidskrachten wegens de coronopandemie hebben het aanbod van kerstbomen drastisch verminderd.

Groothandelaren kunnen nu al de vraag van de detailhandel niet bijhouden en zelfs Ikea heeft besloten dit jaar geen echte bomen te verkopen in zijn Canadese filialen, vanwege een gebrek aan voorraad. Volgens Shirley Brennan, voorzitter van Christmas Tree Farmers in Ontario, worden er normaal gesproken jaarlijks in totaal voor 100 miljoen dollar aan kerstbomen verhandeld in Canada, waarbij bijna de helft naar de VS wordt geëxporteerd.

Nederland geen probleem

In Nederland is er nog geen tekort aan kerstbomen. Wel merken deskundigen dat Nederlanders nu met corona steeds eerder kerstbomen en verdere kerstversiering in huis halen. Traditiedeskundige Ineke Strouken zei al eerder tegen deze krant: ,,Nu met corona hebben we blijkbaar heel erg de behoefte aan een knus winternestje. Ik had nog nooit kerstbomen gezien voor Sint Maarten, maar dit jaar wel.” Meestal wordt de kerstboom traditioneel na pakjesavond pas in huis gehaald, maar doordat de donkere dagen nu ook worden opgeschrikt door het coronavirus en de onzekerheid aan maatregelen, hebben mensen meer behoefte aan de lichtjes die bij het kerstfeest horen.



Ook bij de tuincentra loopt het al weken storm. Vooral de plastic bomen zijn in trek, omdat deze het langer volhouden dan de echte bomen. Daarnaast zijn de echte bomen pas sinds afgelopen week te koop.

