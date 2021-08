Niet iedereen blij met vaccinatieplicht in New York: ‘Dit creëert twee klassen’

Antivaxers bedreigen Peter, omdat hij vaccinatie verplicht voor zijn dansschool: ‘Ik ben niet bang’

7:22 De Utrechtse dansschoolhouder Peter Vlug is naar de politie gestapt vanwege aanhoudende bedreigingen en overlast van antivaxers. Hij is aangeslagen, maar piekert er niet over om zijn vaccinatieplicht voor salsaleerlingen in te trekken. ‘Dit is discriminatie.’