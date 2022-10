Nieuw sanctiepakket tegen Rusland: prijsplafond voor olie, importverbod op staalproducten

oorlog oekraïne LIVE | Dode bij aanval op Zaporizja, Poetin wil mobilisa­tie­pa­niek beperken

Bij een aanval met zeven raketten op de stad Zaporizja, die in Oekraïense handen is, is vanmorgen één dode gevallen. De Russische president Vladimir Poetin heeft, vanwege de paniek onder jonge mannen in Rusland door de gedeeltelijke mobilisatie voor de oorlog in Oekraïne, meer groepen tijdelijk vrijgesteld van militaire dienst. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

13:51