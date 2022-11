Nieuw spoor in mysterie rond vermoorde dubbelgangster in Duitsland: chatbericht toont dat slachtoffer vreesde dat haar iets zou overkomen

Er is een nieuw spoor in de zaak van een vermiste Duitse vrouw die midden augustus dood leek te zijn teruggevonden in haar auto, tot bleek dat het eigenlijk om een dubbelgangster ging. De Duitse rapper Lune (20) deelde op Instagram een spraakbericht dat ze een week voor de dood van het slachtoffer kreeg, waaruit blijkt dat die vreesde dat haar iets zou overkomen.

De zaak veroorzaakte afgelopen zomer grote ophef in Duitsland. Op de avond van dinsdag 16 augustus werd in Ingolstadt in de Duitse deelstaat Beieren het lichaam gevonden van een jonge vrouw. Ze was om het leven gebracht met tientallen messteken en lag in de wagen van de 23-jarige vermiste schoonheidsspecialiste Shahraban K. Aanvankelijk ging iedereen - ook haar ouders, die het lichaam ontdekten - ervan uit dat zij het was.

Na verder onderzoek ging de politie echter twijfelen over de identiteit van het slachtoffer. Uiteindelijk bleek het te gaan om iemand die alleen als twee druppels water op de vermiste Duits-Iraakse Shahraban K. léék. Die laatste werd kort daarna opgepakt op verdenking van moord, samen met haar 23-jarige Kosovaarse vriend.

Bloemen voor het 23-jarige slachtoffer Khadidja.

Identificatie

DNA-onderzoek en een identificatie door een vriend brachten aan het licht dat het slachtoffer de 23-jarige Algerijnse Khadidja was. Ze kwam uit Heilbronn, in de deelstaat Baden-Württemberg, ongeveer 200 kilometer verderop. Het was niet meteen duidelijk wat haar relatie tot de verdachten was.

Volgens de Duitse krant Bild zou de politie echter over aanwijzingen beschikken die daar een nieuw licht op werpen. Shahraban K. zou immers verscheidene keren geprobeerd hebben om Khadidja in de val te lokken, voor dat ook effectief lukte. Bij een van die pogingen zou ze het slachtoffer wijsgemaakt hebben dat ze mee mocht doen in een videoshoot van de Duitse rapper Lune.

Lune - die meer dan 1,2 miljoen maandelijkse luisteraars heeft op Spotify en meer dan 200.000 volgers op Instagram - deelde donderdag een bericht dat ze een week voor haar dood van slachtoffer Khadidja kreeg. Daaruit blijkt dat de jonge vrouw vermoedde dat er iets niet pluis was.

,,Ik hoop dat je dit ziet en me kan antwoorden, want ik twijfel enorm", aldus Khadidja in het spraakbericht. ,,Een vrouw sms’te me over het opnemen van een video, zogenaamd van jou. En ik, ik weet het niet, ik weet niet zeker of het nep is. Ze zegt dat het in Offenburg (een stad in Baden-Württemberg, red.) is en zo. Niet dat ik daarheen rijd en er dan iets gebeurt. Het zou supercool zijn als je me kan zeggen of dit echt of nep is.”

In de gespreksgeschiedenis van Lune kan je zien dat die antwoordde: ,,Is fakeee zus. Niet antwoorden!!”

Lokken

Lune vertelt ook dat het meisje een week later opnieuw een bericht kreeg om haar ergens heen te lokken en dat het meisje ‘deze keer wel geloofde in de goedheid van de mens’. Volgens Bild ging het toen om een aanbod om als model te werken voor het kapsalon van Shahraban K. in de buurt van Ingolstadt.

Het slachtoffer maakte op 16 augustus een afspraak met verdachte Shahraban K., maar werd opgewacht door de vriend van die laatste: Sheqir K. Die zou Khadidja M. omgebracht hebben met tientallen messteken.

Lees verder onder de foto: dood in scène zetten

De Duitse politie op zoek naar aanwijzingen in de buurt waar het slachtoffer gevonden werd.

Lune stuurde ook condoleances en een waarschuwing de wereld in op Instagram. ,,Mijn diepste medeleven met de familie. Wees alsjeblieft voorzichtig met welke mensen je contact maakt op sociale media. Er bestaan zieke mensen, zoals je kunt zien. Het maakt niet uit hoe betrouwbaar zo iemand lijkt. Het kan zijn dat het heel iemand anders is dan voor wie die zich uitgeeft. Het gebeurt vaak. Jongeren, let op.”

Motief

Over het motief van de verdachten is voorlopig niets officieel bekend. Volgens Bild zou Shahraban K. haar dood in scène hebben willen zetten om aan haar familie te ontsnappen.