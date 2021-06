Nieuw wereldrecord of nepverhaal? Zuid-Afrika in de ban van superzeldzame tienling

primeur?Een burgemeester die het bevestigt , een regering die het tegenspreekt en een ziekenhuis dat de kaken stijf op elkaar houdt. Zuid-Afrika is al een week in de ban van de mysterieuze zwangerschap van een 37-jarige vrouw, die tot verbijstering van velen zou zijn bevallen van een tienling. Buiten de familie is er nog niemand die de kinderen daadwerkelijk heeft gezien. Indien het klopt, heeft Gosiame Thamara Sithole (37) een nieuw wereldrecord beet. Maar het Guinness World Book of Records heeft na dagen onderzoek nog altijd geen bevestiging gekregen. Wat is er aan de hand?

De Engelstalige krant Pretoria News kwam dinsdag met de spraakmakende primeur, die op basis van gesprekken met de familie tot stand was gekomen. Vervolgens namen internationale media, waaronder ook enkele Nederlandse kranten, het bericht snel over. Een officiële bevestiging bleef echter uit.



Een correspondent van de BBC kreeg later in de week alsnog - zo leek het - de langverwachte bevestiging van een overheidsfunctionaris, maar tegelijkertijd zorgde een collega-ambtenaar weer voor verwarring door te zeggen dat hij de baby's nog altijd niet heeft gezien en er nog niets zeker is.

Keizersnede

De 37-jarige Gosiame Thamara Sithole, geboren en getogen in Tembisa vlakbij Johannesburg, beviel volgens haar familie via een keizersnede van drie jongens en zeven meisjes. Ze was zeven maanden en zeven dagen zwanger, meldde haar echtgenoot geëmotioneerd aan Zuid-Afrikaanse media. ,,Ik ben blij, ik ben emotioneel. Ik kan niet veel zeggen. Laten we alsjeblieft morgen weer verder praten”, aldus Teboho Tsotetsi.



Rond het begin van de zwangerschap kreeg Sithole te horen dat ze een zesling verwachtte. Dat nieuws kwam als een grote verrassing, temeer omdat zij en haar echtgenoot al ouders zijn van een zesjarige tweeling. Gedurende de zwangerschrap kreeg het echtpaar te horen dat ze niet zes, maar zelfs acht kinderen konden verwachten. Twee kinderen bleken in de baarmoeder nog achter hun broertjes en zusjes verstopt te zitten.

Slapeloze nachten

De verrassing was maandagnacht des te groter toen artsen erachter kwamen dat ze nóg eens twee kinderen niet hadden opgemerkt op de scan. Met dat nieuws zou Sithole een wereldrecord verbreken, maar Het Guiness World Book of Records heeft het nog altijd niet kunnen verifiëren. ,,Het was even moeilijk, maar nu ben ik dolgelukkig”, vertelde de moeder eerder deze week tegen lokale media. Ze spreekt van ‘een wonder’. ,,Godzijdank zijn al mijn kinderen gezond ter wereld gekomen.”



Gedurende de zwangerschap werd Sithole geveld door slapeloze nachten, als gevolg van onrust en stress die ze kreeg vanwege haar ongeboren kinderen. ,,Hoe zouden ze in de baarmoeder passen? Zouden ze het wel overleven? Ik stelde mezelf al deze vragen totdat de dokter me verzekerde dat mijn baarmoeder van binnen begon uit te zetten. God deed een wonder en mijn kinderen bleven zonder complicaties in de baarmoeder.”



Tot op heden zijn er nog geen foto’s van de kinderen vrijgegeven. Volgens de echtgenoot heeft dit te maken met het feit dat de kinderen te vroeg geboren zijn en daarom rust en medische verzorging nodig hebben. Het uitblijven van een foto of video van de kinderen zorgt in het land echter voor argwaan. Ook de berichten dat de familie een crowdfundingsactie is begonnen en dat de moeder voor enige tijd ‘vermist’ zou zijn, doen volgens critici afbreuk aan de geloofwaardigheid van het verhaal. Inmiddels heeft de regering bevestigd dat van een zogenaamde vermissing geen sprake is geweest.

Zeldzaam

Het krijgen van zo veel kinderen is uiterst zeldzaam. Meestal zijn zij het gevolg van kunstmatige inseminatie en vaak gaat het krijgen van zoveel kinderen tegelijk gepaard met medische complicaties, waardoor sommige baby’s niet de volledige zwangerschap overleven. Er zijn voor zover bekend geen verhalen van vrouwen die van tien kinderen tegelijk zijn bevallen. Wel zijn negelingen eerder geboren in Australië in 1971 en in Maleisië in 1999, maar geen van de kindjes werden ouder dan een dag.

