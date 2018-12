Nieuw-Zeeland biedt excuses aan voor moord op Britse backpacker

,,Namens Nieuw-Zeeland wil ik excuses aanbieden aan de familie van Grace’’, zei premier Jacinda Ardern geëmotioneerd. ,,Jullie dochter had hier veilig moeten zijn, en dat was ze niet. En dat betreur ik.’’ De politie vermoedt dat backpacker Millane met geweld om het leven is gebracht.



De onlangs afgestudeerde Britse, die bezig was met een wereldreis van een jaar, deed op 20 november de Nieuw-Zeelandse plaats Auckland aan. Daar werd ze op 1 december voor het laatst gezien in haar hotel met een man. Het stel had elkaar 's avonds in de stad had leren kennen.



Volledig scherm Vader David Millane was tijdens de persconferentie in tranen om zijn vermiste dochter. © AP

Geen contact

Volledig scherm Volgens Jacinda Ardern vatten de Nieuw-Zeelanders de moord op Grace Millane persoonlijk op. © AP Na die eerste december leek Millane van de aardbodem verdwenen. De jonge vrouw was de dag na haar verdwijning jarig, maar nam zelfs geen contact op met haar familie. Haar vader, vastgoedmiljonair David Millane, reisde af naar Nieuw-Zeeland om zijn vermiste dochter te zoeken.



,,We hebben normaal elke dag contact met Grace. Dat ze zo lang geen contact met ons zoekt is ongebruikelijk. We zijn zeer ongerust’’, sprak de aangeslagen vader tijdens een persconferentie. ,,Grace is een lieve, spontane en op haar familie gerichte jonge vrouw.’’

‘Ernstige zorgen’

Tijdens de persconferentie liet de politie eveneens weten zich ‘ernstige zorgen’ te maken. Na onderzoek in het City Life Hotel was de politie ervan overtuigd dat de Britse toeriste om het leven was gebracht en hield een dag later een 26-jarige verdachte aan.



Na de aanhouding heeft de politie de huurauto van de man onderzocht en geprobeerd te achterhalen waar het voertuig de voorgaande week was geweest. Hoewel de rechercheurs geen idee hadden waar Millanes lichaam zich bevond, bezwoeren ze haar ‘terug te geven’ aan haar familie.



Volledig scherm Bloemen op de plaats waar het lichaam van Grace Millane werd gevonden. © Getty Images

Einde aan zoektocht

Gisteren werden in bebost gebied stoffelijke resten gevonden, waarvan werd aangenomen dat het om de studente ging. ,,Dit brengt de zoektocht naar Grace tot een einde’’, sprak hoofdinspecteur Scott Beard. ,,Het is een ondraaglijke tijd voor de familie Millane en onze gedachten gaan naar hen uit.’’



Premier Ardern zei vandaag het gevoel te hebben dat Nieuw-Zeelanders zich schamen voor de zaak en het in sommige gevallen zelfs persoonlijk opvatten. Het vermoeden bestaat dat Grace zeker zes dagen in het bos heeft gelegen. De verdachte is aangeklaagd voor haar dood.



De man, wiens naam door de Nieuw-Zeelandse justitie niet is bekendgemaakt, staarde naar de grond toen de rechter hem aansprak. ‘Vuilak’, schreeuwde iemand hem buiten toe. ,,Ik weet niet wat ik op dit moment moet zeggen’’, sprak de rechter tegen Graces vader, ,,maar uw leed moet ondraaglijk zijn’’.