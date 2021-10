Nieuw-Zeeland en Verenigd Koninkrijk sluiten vrijhandelsakkoord

Nederland­se ‘toerist’ betrapt met rijdende wapenkamer vol Tsjechisch schiettuig

18 oktober Een 55-jarige Nederlander moet binnenkort voor de rechter verschijnen in het Oost-Duitse Dresden wegens illegale handel in oorlogswapens. Hij had onder andere 50 pistolen, 15 pistoolmitrailleurs en 1000 patronen verstopt in zijn camper.