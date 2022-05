Nieuw-Zeeland heropent voor toeristen

Brits parlements­lid geschorst omdat hij porno keek in parlement

Een afgevaardigde van de Britse Conservatieve regeringspartij die in het parlement naar porno keek op zijn smartphone, is geschorst. De omstreden politicus is de 65-jarige Neil Parish. Het voormalige lid van het Europees Parlement heeft zichzelf gemeld na aantijgingen waarbij geen naam was genoemd.

29 april