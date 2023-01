Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern kondigt plotseling haar vertrek aan

Volgens de premier is het een ‘privilege’ om aan het roer te staan, maar is het daarom juist belangrijk om te beseffen hoe groot haar verantwoordlijkheid is. ,,De verantwoordelijkheid om te weten wanneer je de juiste persoon bent om te leiden en ook wanneer je dat niet bent. Ik weet wat deze functie van me vraagt. En ik weet dat ik niet langer genoeg in de tank heb hem eer aan te doen. Zo simpel is het,” aldus Ardern tijdens de aankondiging. ,,We geven alles wat we kunnen zolang we kunnen, en dan is het tijd te stoppen. En voor mij is het nu tijd.”