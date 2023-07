Nieuwe aanvragen voor koranverbranding bij Zweedse politie, Denemarken wil ‘ontheiligingen’ verbieden

UpdateDe Zweedse politie heeft ten minste drie aanvragen ontvangen voor openbare bijeenkomsten in Stockholm de komende drie weken waarbij het de bedoeling is exemplaren van de koran te verbranden. Dat schrijft de Zweedse krant Aftonbladet .

Eén aanvraag is voor het verbranden van een koran voor de Iraanse ambassade op 3 augustus. De andere aanvragen gaan over het verbranden van korans op 10 augustus in de plaats Norsborg in het zuiden van de provincie Stockholm en in de stad Stockholm zelf, schrijft de krant, die daarbij ook het Zweedse dagblad Svenska Dagbladet aanhaalt.

Een man is ook van plan om buiten voor een kerk een boek met christelijke lofzangen te verbranden. Het doel zou zijn om de ‘koranverbrandingen te de-escaleren die alle Zweedse mensen en de Zweedse regering in zo’n moeilijke positie brengen in de moslimwereld’, schrijft het Zweedse persbureau TT.

De Zweedse premier Ulf Kristersson sprak al eerder zijn diepe bezorgdheid uit. Kristersson vreest dat er iets ergs gaat gebeuren als de protesten aanhouden, liet hij weten aan TT. ,,Ik ben extreem bezorgd over waartoe het kan leiden.”

Internationaal protest

In Zweden waren recent meerdere koranverbrandingen of -vernielingen. Een man verbrandde afgelopen maand een koran voor de moskee in Stockholm. Hij demonstreerde ook voor de ambassade van Irak, waar hij naar eigen zeggen ook een koran zou verbranden, maar dit deed hij toen niet. Wel scheurde hij een paar bladzijden uit het boek.

Het verbranden en vernielen van de koran, dat in Zweden valt onder vrijheid van meningsuiting, heeft het land internationaal in een moeilijke situatie gebracht. Een aantal moslimlanden voelde zich beledigd en tekende officieel protest aan, zoals Iran, Algerije, Egypte en Turkije. Zweden heeft de steun van dit laatste land nodig om te kunnen toetreden tot de Navo.

Anderhalve week geleden staken betogers in de Iraakse hoofdstad Bagdad de Zweedse ambassade in brand. De Iraanse geestelijke ayatollah Ali Khamenei zei dat Zweden zich klaarmaakt voor ‘een oorlog tegen de moslimwereld’.

Denemarken

De Deense regering wil het verbranden van de koran en andere heilige religieuze geschriften voor de deur van buitenlandse ambassades gaan verbieden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Lars Løkke Rasmussen zondag in een interview met de Deense openbare omroep DR. Zijn opmerkingen volgden op een regeringsverklaring waarin stond dat vrijheid van meningsuiting een van de belangrijkste waarden in de Deense samenleving is. De ontheiliging van het islamitische heilige boek in Denemarken heeft er evenwel toe geleid dat de natie op veel plaatsen in de wereld wordt gezien ‘als een land dat belediging en kleinering van de culturen, religies en tradities van andere landen mogelijk maakt’, luidde het.

Het verbranden van heilige geschriften dient volgens Rasmussen ‘alleen om verdeeldheid te creëren in een wereld die eigenlijk behoefte heeft aan eenheid’. ,,Daarom hebben we in de regering besloten dat we gaan kijken hoe we in heel bijzondere situaties een einde kunnen maken aan de spot met andere landen, wat direct in strijd is met de Deense belangen en de veiligheid van de Denen”, sprak hij.

Het kabinet van premier Mette Frederiksen is vastbesloten ‘een wettelijk instrument’ te vinden om dergelijke handelingen te verbieden zonder de vrijheid van meningsuiting in gevaar te brengen, maar dat zal niet gemakkelijk zijn, erkende hij.

,,Er moet ruimte zijn voor religieuze kritiek en we denken er niet aan om opnieuw een godslasteringsclausule in te voeren, maar als je voor een buitenlandse ambassade staat en een koran verbrandt of hetzelfde doet met een thorarol voor de Israëlische ambassade, dient dat geen ander doel dan spotten”, aldus de minister.