Nieuwe beloning voor tip over Duitse juwelenschat brengt totaal op 6,5 miljoen euro

Gouden tip in zoektocht kunstro­vers levert half miljoen euro op

28 november De gouden tip die naar de daders en de buit van de kunstroof in Residenzschloss in Dresden leidt, levert een half miljoen euro op. De politie in de Duitse stad looft een beloning uit om de daders te vinden. ,,We laten niets onbenut om dit geval op te lossen.”