Nieuwe beschuldiging aan het adres van beoogde opperrechter Kavanaugh

De tweede keer dat Kavanaugh over de grens ging, was tijdens zijn eerste jaar als student aan de prestigieuze Yale universiteit. Dat zegt een voormalige medestudent van de rechter, de 53-jarige Deborah Ramirez tegen The New Yorker . Volgens Ramirez duwde Kavanaugh tijdens een feestje in een studentenhuis waar flink gedronken werd zijn penis in haar gezicht. Ze werd gedwongen zijn geslachtsdeel aan te raken, terwijl ze hem wegduwde.

Ze kan zich goed herinneren dat door de andere studenten op het feestje en door de toen 18-jarige Kavanaugh hartelijk om zijn actie gelachen werd. Een klasgenoot die graag anoniem wil blijven bevestigt tegenover The New Yorker dat hij het verhaal dat Ramirez vertelt toentertijd heeft gehoord. Hij was geschokt, zegt hij nu, en is het voorval nooit vergeten. Kavanaugh was 'relatief verlegen', aldus de voormalige studiegenoot, maar kon nadat hij veel gedronken had 'agressief en vijandig' zijn. Andere studenten zeggen nooit iets over het incident gehoord te hebben en herkennen de Kavanaugh die zij kennen niet in het verhaal over het studentenfeest.