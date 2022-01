Nieuwe beschuldigingen van feestjes in ambtswoning Britse premier

Een van de feestjes op 16 april was voor James Slack, het hoofd communicatie van Johnson, het andere voor een fotograaf van de premier. De feestjes, die tot in de nacht duurden en waar volgens de krant stevig gedronken en gedanst werd, begonnen op twee verschillende plekken in het gebouw, maar voegden zich in de loop van de avond samen in de tuin. Volgens de toen geldende coronaregels mochten volwassenen niet binnen samenkomen voor sociale activiteiten en buiten met niet meer dan zes personen.

Een woordvoerder van het kantoor van de premier wilde tegenover The Telegraph niet ingaan op de feestjes, maar benadrukte dat Johnson al sinds de dag ervoor in zijn residentie buiten Londen verbleef. De Britse premier ligt onder vuur van zowel zijn eigen conservatieve partij als van de oppositie wegens beschuldigingen dat hij en zijn medewerkers in 2020 regelmatig de coronaregels hebben overtreden en feestjes hielden in de ambtswoning. Woensdag moest Johnson zich hiervoor verantwoorden in het parlement. Een topambtenaar doet onderzoek naar die beschuldigingen. Volgens The Telegraph is dit de eerste keer dat de premier en zijn staf ervan beschuldigd worden ook in 2021 de regels te hebben overtreden.