Nieuwe coronahotspot vlak over Duitse grens: arbeidsmigranten besmet, deelstaat test slachthuizen

Een slachthuis in het Duitse Coesfeld, zo'n 30 kilometer over de grens bij Winterswijk, is op last van de autoriteiten gesloten vanwege een corona-uitbraak onder het personeel. Ruim 150 van de 1200 overwegend Oost-Europese medewerkers werden positief getest. Volgens de gezondheidsminister van de deelstaat Noordrijn-Westfalen valt hen niks te verwijten en ligt de schuld volledig bij het bedrijf.

De slachterij, onderdeel van de Westfleisch-keten uit Münster, registreerde donderdag 11 besmettingsgevallen onder haar medewerkers, maar dat aantal liep snel op tot 69 en uiteindelijk 151 op vrijdagmorgen. Dertien besmette werknemers belandden in het ziekenhuis, de rest werd naar huis gestuurd om er twee weken in quarantaine te gaan. Het bedrijf bleef open onder het mom van ‘we reduceren het aantal medewerkers en het aantal slachtingen’ maar deelstaatminister van Arbeid en Gezondheid Karl-Josef Laumann (CDU) beval gistermiddag de tijdelijke sluiting van het slachthuis voor voorlopig een week.

Dit omdat de plotse stijging van het aantal besmettingen de maximaal toegestane bovengrens van 50 nieuwe gevallen binnen een week per 100.000 inwoners overschreed. Daardoor moest Laumann aan de zogenoemde ‘noodrem’ trekken waartoe bondskanselier Merkel en de deelstaatleiders donderdag beslisten. Dit betekent dat de versoepeling van de coronamaatregelen - na de winkels mocht de horeca vanaf maandag heropstarten- wordt ingetrokken en dat alles weer ‘op slot gaat’. Dit om verspreiding van het virus tegen te gaan. De terugkeer naar de ‘lockdown’ in het district Coesfeld geldt voorlopig tot 18 mei.

Bulgarije, Roemenië

De besmette werknemers zijn arbeidsmigranten uit vooral Bulgarije en Roemenië, maar ook andere Oost-Europese landen. Ze worden volgens Laumann vaak gehuisvest in slechte accommodaties en slapen opeengepakt in kleine kamers. Die onveilige omstandigheden zijn de oorzaak van de corona-uitbraak, zo verklaarde hij tegenover Duitse media. Zijn collega Ursula Heinen-Esser, minister van Landbouw, verklaarde in een reactie op de talrijke corona-infecties bij Westfleisch-arbeiders ook de huisvesting van seizoensarbeiders die helpen bij de oogst van asperges en fruit te laten controleren. Buitenlandse oogstwerkers mogen sinds april onder strikte regels in Duitsland werken.

Bij een zusterbedrijf van het slachthuis in Oer-Erkenschwick, zo'n 50 kilometer zuidelijker, werden volgens de deelstaatminister 33 van de 1250 werknemers positief getest op het coronavirus. Vanwege beide corona-uitbraken besliste Laumann tot het testen van alle 17.000 tot 20.000 medewerkers van slachthuizen in Noordrijn-Westfalen.

Sleeswijk-Holstein

In de deelstaat Sleeswijk-Holstein in het uiterste noorden van Duitsland werd de maximaal toegestane bovengrens van 50 nieuwe besmettingen binnen een week op 100.000 inwoners eveneens overschreden. Ook daar ging het om een slachthuis, meer bepaald in Bad Bramstedt, zo'n 50 kilometer ten noorden van Hamburg. Er werden 119 arbeidsmigranten positief getest. Slachthuisexploitant Vion sloot de vestiging dinsdag voorlopig. Gezondheidsminister Heiner Garg (FDP) kondigde gisteravond aan dat medewerkers van alle grote slachterijen in de deelstaat getest zullen worden op Covid-19.

Het familiebedrijf Tönnies, Duitslands grootste vleesverwerker, waarschuwde na het nieuws over de corona-uitbraak bij de slachthuizen voor het stigmatiseren van de hele sector. ,,De voedingsindustrie werd acht weken geleden gevraagd om tijdens de lockdown door te werken, net als zieken- en verpleeghuizen en de energieleveranciers”, verklaarde woordvoerder André Vielstädte tegenover het Duitse persbureau DPA. Aan dat verzoek heeft het bedrijf volgens hem voldaan. ,,Wetende dat dit het risico op besmetting zou vergroten”.

Carnaval

Eind februari vond ook al een grote corona-uitbraak plaats in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Een echtpaar uit Gangelt, net over de grens bij Sittard, bleek zonder het te weten besmet. Doordat de 47-jarige man en 46-jarige vrouw bleven deelnemen aan het openbare leven, verspreidde het virus zich razendsnel. Onder andere onder Duitse en Nederlandse carnavalsvierders in de grensgemeente en het district Heinsberg. Honderden mensen moesten in quarantaine.

Velp

De corona-uitbraak onder de buitenlandse medewerkers in Duitsland doet denken aan die onder arbeidsmigranten in Velp. Enkele tientallen werden afgelopen week in quarantaine geplaatst op een schip in Arnhem nadat een 47-jarige vrouw positief was getest. Ze kregen woensdag gezelschap van nog eens drie arbeidsmigranten die werken voor uitzendbedrijf de Horizon Groep, gespecialiseerd in productiemedewerkers uit onder andere Oost-Europa.