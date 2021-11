Nieuwe coronamaatregelen in Oostenrijk, mogelijk grote gevolgen voor wintersporters

Denemarken komt terug op intrekking coronapas

Twee maanden na het schrappen van alle coronabeperkingen komt Denemarken terug op dat besluit. Per direct wordt de coronapas, die moet aantonen of iemand is gevaccineerd, is hersteld of negatief is getest weer ingevoerd na een flinke stijging van het aantal besmettingen.

22:47