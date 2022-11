Nieuwe dresscode voor Franse politici na kledingrel: voor mannen jasje verplicht, voor vrouwen geen regels

Politici in de Franse Tweede Kamer moeten zich voortaan verplicht ‘neutraal en plechtig’ kleden. Voor vrouwen gelden geen specifieke eisen, maar voor mannen wel: een jasje is verplicht en een stropdas wordt aanbevolen.

Dat blijkt uit nieuwe regels die het presidium van de ‘Assemblée’ heeft aangenomen. Aanleiding voor de politieke dresscode is een rel die dit voorjaar uitbrak in de Franse Tweede Kamer. Rechtse politici beschuldigden linkse politici er publiekelijk van er slonzig bij te lopen. ,,Ze komen naar hun werk alsof ze een dag naar het strand gaan.’’

Leden van de linkse LFI-fractie dragen vaak geen jasje tijdens vergaderingen en meestal geen stropdas. Spijkerbroeken en T-shirts worden wel regelmatig gesignaleerd. ,,Wij zijn niet gekozen als volksvertegenwoordigers om pakken van 3000 euro te dragen’’, zei een LFI-lid.

Zowel linkse als rechtse partijen eisten toen duidelijkheid van de Kamervoorzitter. Rechts werd gepleit voor een stropdasplicht, links noemde dat ‘niet meer van deze tijd’. In de regels die destijds golden, werd alleen gesproken over de plicht om in ‘tenue-de-ville’-stijl deel te nemen aan vergaderingen. Maar dat kon nog met óf zonder stropdas zijn.

Volledig scherm Michel Guiniot van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National spreekt tijdens een vragensessie aan de regering in de Nationale Assemblee, het lagerhuis van het Franse parlement. © AFP

Stropdas niet verplicht

De Kamervoorzitter stelde een onderzoek in en de geldende regels werden nog eens doorgelicht. En nu is besloten de teugels een klein beetje aan te halen. Het jasje wordt voor mannen vaste kost. Maar de stropdas wordt niet verplicht, tot opluchting van linkse politici.

,,De kleding van de Kamerleden moet getuigen van fatsoen en mag geen vrijetijdskleding zijn’’, aldus het bestuur in een verklaring. ,,Een short of een bermuda is bijvoorbeeld verboden.’’

Aan de vrouwelijke Kamerleden worden geen specifieke eisen gesteld. ,,Aan de vrouwen worden iets minder strenge regels gesteld’’, beaamt een woordvoerder van het parlement. ,,Daar is gewoon minder debat over.’’

Dat betekent niet dat er nooit debat is geweest over de vrouwelijke politici en hun kleding. In 1972 ging voor het eerst een vrouwelijke politicus niet in een rok maar in een broek het Kamergebouw binnen. Toen haar de toegang werd geweigerd vanwege haar broek, zei ze: ,,Als mijn broek u stoort, dan trek ik hem wel uit.’’ Dat hoefde niet: ze mocht doorlopen.

