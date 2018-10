Nieuwe ebola-gevallen in Congo

Europese Commissie niet tevreden over Italiaanse begrotings­plan­nen

2:07 De Europese Commissie is 'erg bezorgd' over de begrotingsplannen van Italië, zo bleek vrijdagavond uit een brief van vicevoorzitter Valdis Dombrovskis en commissaris voor Economische Zaken Pierre Moscovici aan Rome. De Italiaanse regering voorziet een tekort van 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2019, tegenover 1,8 procent in 2018. Dat is volgens de Commissie 'een significante afwijking' van het gemeenschappelijk economisch beleid.