Nieuwe evacuaties: 176 Afghanen komen aan op Vliegbasis Eindhoven

Russische soldaat doorbreekt stilzwij­gen met oorlogsdag­boek en fileert ‘waanzin’ Russische leger

Pavel Filatyev (34) is zijn vaderland ontvlucht na het publiceren van een 141 pagina’s tellend document waarin hij zijn ervaringen aan de frontlinie beschrijft. De Russische soldaat doorbreekt hiermee het stilzwijgen: ,,Wij, Russen, hebben niet het gevoel dat het goed is wat we doen. Waar hebben wij deze oorlog in godsnaam voor nodig?”

11:50