Nieuwe feestfoto’s brengen prins Andrew verder in verlegenheid

In het interview met BBC-verslaggever Emily Maitlis, dat in het teken stond van zijn vermeende seksschandaal waarbij een minderjarige betrokken is, vertelde de hertog van York dat hij in het verleden bepaald geen feestbeest was. En hij was niet het type dat vrouwen aanraakte en omhelsde en plein public, zei hij. Alles om het verhaal te weerleggen dat hij seks heeft gehad met de minderjarige Amerikaanse Virginia Giuffre, die zegt dat ze via pedofiel Jeffrey Epstein bij hem was beland. Epstein was bevriend met prins Andrew.



Nu zijn echter foto’s opgedoken van onder meer een wild feest in de Franse badplaats Saint Tropez in 2007. Een close-up van een breed lachende Andrew met een vrouw die hem omhelst en tegelijkertijd haar arm likt. Een foto waarop hij in een innige omhelzing is gewikkeld met een andere vrouw, zijn hand op haar achterwerk. Een kiekje waarop een vrouw hem lijkt te gaan zoenen in zijn nek, een foto waarop hij achter de Amerikaanse socialite Chris Von Aspen staat en haar bij haar heupen vasthoudt.