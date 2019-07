Nieuwe gelekte e-mails Britse ambassadeur: Trump stapte uit kernakkoord ‘om Obama te treiteren’

In nieuwe gelekte e-mails van Kim Darroch die in handen zijn van de Britse krant Mail on Sunday, schrijft de ondertussen opgestapte ambassadeur dat Trump de VS enkel terugtrok uit het nucleair akkoord met Iran, omdat de deal werd afgesloten onder Obama.

Een ‘daad van diplomatiek vandalisme’, stelde Darroch. Ondertussen heeft de Britse politie een verdachte in het vizier die de e-mails van Darroch zou gelekt hebben, meldt de Sunday Times.

Darroch schreef de bewuste e-mail nadat toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson er in 2018 bij de VS op had aandrongen om niet uit het nucleair akkoord te stappen. Na Johnsons terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk vanuit de VS schreef Darroch dat Trump zich uit het akkoord wilde terugtrekken om ‘persoonlijkheidsredenen’.

,,De uitkomst illustreert de paradox van dit Witte Huis: je krijgt buitengewone toegang, ziet iedereen behalve de president; maar wat de kern van de zaak betreft, is de administratie ingesteld op een zaak van diplomatiek vandalisme: schijnbaar voor ideologische en persoonlijkheidsredenen: het was Obama’s deal”, schreef de Britse ambassadeur. Volgens Darroch heerste er grote verdeeldheid onder Trumps adviseurs over de strategie van het land. Vanuit de VS was er geen plan voor contact tussen partners en bondgenoten, aldus de ambassadeur.

In e-mails die vorige week werden gepubliceerd, noemde de Britse ambassadeur de Trump-administratie ‘klungelig en onbekwaam’. Dat wekte de woede op van Donald Trump, die Darroch omschreef als ‘een erg domme kerel’ met wie hij niet langer zaken wilde doen. Woensdag stapte de ambassadeur zelf op, omdat het volgens hem ‘onmogelijk’ was om zijn werk te blijven doen.

Waarschuwing voor publicatie

De nieuwste gelekte e-mails verschijnen vandaag in de krant ondanks een waarschuwing van de Britse politie, die eerder deze week stelde dat journalisten die de communicatie van de ambassadeur naar buiten brengen, mogelijk de wet overtreden.

Zowel politici als de media verzetten zich echter tegen de waarschuwing van Scotland Yard. Minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt zegt dat hij het recht van de pers om de lekken te publiceren ‘met hand en tand zal verdedigen als ze vinden dat het in het openbaar belang is’. Boris Johnson, die net als Hunt in de running is om Theresa May op te volgen als premier, stelde dat de verantwoordelijke voor het lek moet opgespoord worden, maar dat het fout was van de politie om de media te waarschuwen.