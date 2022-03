Nieuwe procedure tegen neerhalen MH17: ‘Van het grootste belang dat er uitspraken komen’

Met de aanklacht wil Nederland ‘dat internationaal wordt erkend en vastgesteld dat Rusland verantwoordelijk is voor de ramp met vlucht MH17', zegt minister Harbers. Die erkenning is belangrijk, vindt Piet Ploeg, voorzitter stichting Vliegramp MH17.



Hij verloor op 17 juli 2014 zijn oudere broer Alex, zijn schoonzus Edith en zijn neef Robert. ,,De staat Rusland komt niet achter de tralies. De vier verdachten ook niet. Maar het is wel van belang dat een internationale organisatie of rechtbank een uitspraak doet: wie verantwoordelijk is, en dat dit onaanvaardbaar is. Dat is óók een onderdeel van gerechtigheid.”