Nieuwe regen verwacht in overstromingsgebied Italië, premier keert eerder terug van G7-top

Amnesty telt hoogste aantal uitgevoer­de doodstraf­fen in vijf jaar: ‘In Saoedi-Ara­bië 81 keer op één dag’

Het aantal uitgevoerde doodstraffen was in 2022 het hoogst in vijf jaar, zo blijkt uit een rapport van Amnesty International. Vooral in landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn in grote aantallen executies uitgevoerd.