Nieuwe satelliet gaat stijging zeespiegel meten

VIDEO Politie­agen­te aangeval­len bij coronacon­tro­le: ‘Hij bleef maar roepen: Ik ben de man, niet jij’

17 november De politieagente die zaterdagavond in het Belgische Sint-Joost klappen kreeg bij een coronacontrole, is ontgoocheld over de vrijlating van haar aanvaller. ,,Ik heb er geen woorden voor”, zegt ze. ,,Wat hij bij mij deed, kan hij ook bij anderen doen.”