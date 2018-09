Nieuwe smokkelroute: migranten komen nu via Baskenland Europa in

Nederlan­der bij Buckingham Palace opgepakt om 'ta­ser'-sleutelhan­ger

9:45 Een Nederlander die Buckingham Palace in Londen wilde bezoeken, heeft enige tijd vastgezeten vanwege zijn verdachte sleutelhanger. Beveiligers hielden de 38-jarige man tegen omdat hij een 'taser-achtig' apparaat bij zich had, meldt de politie in de Britse hoofdstad.