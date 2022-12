Nieuwe stunt Zelenski: bezoek aan Washington nu al historisch

Zelenski, die Oekraïne niet heeft verlaten sinds de invasie door Rusland op 24 februari, wordt straks in het Witte Huis ontvangen door president Joe Biden. Beide staatsmannen geven ook een persconferentie, waarna Zelenski het Amerikaanse Congres zal toespreken. ,,Dit bezoek onderstreept dat de Verenigde Staten Oekraïne zullen steunen zolang als nodig is”, aldus Karine Jean-Pierre, woordvoerder van de Amerikaanse regering.

Het zeldzame werkbezoek van woensdag vindt plaats op uitnodiging van Biden. Zelenski hoopt de samenwerking tussen de landen met betrekking tot de oorlog te versterken. Tijdens een gewaagde reis naar het front op dinsdag, in de stad Bachmoet (in het oosten), had de Oekraïense president in zekere zin al een tipje van de sluier opgelicht: hij ontving een vlag uit handen van de strijders en zei: ,,We zullen de vlag aan het Congres, aan de Amerikaanse president geven. We zijn dankbaar voor hun steun, maar het is niet genoeg.”



De historische reis valt samen met de aankondiging van nieuwe Amerikaanse hulp ter waarde van nog eens bijna 2 miljard dollar die wordt omschreven als ‘belangrijk’ voor Oekraïne. Daarbij is vooral sprake van een zeer geavanceerde versie van het Patriot-luchtafweersysteem, wat eerder door Vladimir Poetin ten zeerste werd ontraden.

Poetin

In Russische media was aangekondigd dat president Poetin vandaag met belangrijk nieuws zou komen maar dat is nu bij voorbaat al overschaduwd door de reis van Zelenski. Gisteren troefde de Oekraïense president zijn Russische collega ook al af: beiden reikten medailles uit aan frontsoldaten, alleen deed Poetin dat in het veilige Kremlin terwijl Zelenski daarvoor naar Bachmoet reisde, de gevaarlijke plek aan het front.

Op zijn beurt wil de Russische president vandaag met zo’n 15.000 militaire functionarissen via een videoconferentie de stand van zaken bespreken. Minister van Defensie Sergej Sjojgoe zal met name verslag uitbrengen over ‘de voortgang van de speciale militaire operatie’.



Vladimir Poetin wil in Moskou - nadat hij dinsdag had toegegeven dat er sprake is van een ‘buitengewoon moeilijke’ situatie in de vier regio’s in Zuid- en Oost-Oekraïne waarvan de annexatie door Moskou wordt geclaimd - de doelstellingen van zijn leger voor 2023 bepalen. Volgens ingewijden betekent dat de totale verovering en het behoud van de vier bezette regio’s die nu een vaste landverbinding vormen naar de Krim.

Infrastructuur

Na een reeks Russische militaire tegenslagen in het noordoosten en zuiden van Oekraïne, is het grootste deel van de gevechten momenteel geconcentreerd in het oosten. Rusland bombardeert sinds oktober massaal de Oekraïense infrastructuur, waardoor de stroom en het water uitvallen. De levering van een Patriot grond-luchtraketsysteem is bedoeld om te reageren op deze ‘barbaarse aanvallen’, aldus een functionaris van het Witte Huis. Hij zei echter dat het Oekraïense leger getraind zou moeten worden in het omgaan met deze geavanceerde machine, wat ‘in een derde land zal gebeuren en enige tijd zal vergen’.

Vóór de oorlog, op 1 september 2021, was Volodimir Zelenski al eens ontvangen in de Oval Office door Joe Biden, die hem beloofde te steunen tegen Rusland.



Na zijn ontmoeting vandaag met Biden spreekt de Oekraïense president het voltallige Amerikaanse Congres toe, dat wil zeggen het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Nancy Pelosi, de scheidende voorzitter van het Huis van Afgevaardigden had de leden van de het Huis gisteren gemaild met het verzoek aanwezig te zijn vanwege een bijeenkomst met ‘een speciale focus op Democratie’ - zonder dat ze zei dat het om een bezoek van Zelenski ging. Amerikaanse parlementariërs bereiden zich voor de komende om te stemmen over een enorm steunpakket voor Oekraïne. In kringen van Republikeinen bestaan de nodige bedenkingen tegen de gigantische steun aan Oekraïne. De Verenigde Staten, verreweg de grootste donor van Kiev, hebben volgens schattingen van deskundigen al bijna 50 miljard dollar aan hulp aan het land in oorlog gegeven, waarvan 20 miljard aan wapens en militaire hulp.

