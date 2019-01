Nieuwe verdachte aanslagen Parijs vast

Man die autopsie­rap­por­ten terreurdo­den Brussel stal, is terugge­keer­de Syriëstrij­der

12:35 De man die vorige week in het Brusselse parketgebouw de autopsierapporten van de slachtoffers van de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 stal, is een teruggekeerde Syriëstrijder. Het betreft Iliass Khayari, die in 2016 werd veroordeeld tot vijf jaar cel waarvan de helft voorwaardelijk.