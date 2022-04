Nieuwe wending in verdwijningszaak Maddie McCann: verdachte aangeklaagd

Een man in Duitsland is tot officiële verdachte aangemerkt in de zaak rond de verdwijning van het Britse meisje Madeleine (Maddie) McCann, die vijftien jaar geleden tijdens een familievakantie in Portugal verdween. Het Portugese Openbaar Ministerie had de Duitse autoriteiten daarom verzocht.

De Duitse politie liet in 2020 weten een Duitse man die al in de gevangenis zat te onderzoeken in verband met de verdwijning van McCann, die destijds drie jaar oud was. Volgens de Duitse krant Bild gaat het om dezelfde persoon, al hebben de autoriteiten dat niet bevestigd. Het zou gaan om de Christian B., een Duitse pedofiel die eerder al genoemd werd in de zaak en momenteel in hechtenis zit.

De Duitse autoriteiten beweren al een paar jaar dat zij bewijzen hebben voor de moord op Maddie. De beslissing om Christian B. officieel als verdachte aan te wijzen zou mogelijk te maken hebben met het feit dat een verjaringstermijn van vijftien jaar geldt in Portugal.

Stroomversnelling

Madeleine McCann, bekend als Maddie, verdween op 3 mei 2017 in Praia da Luz, een badplaats in het zuiden van Portugal, waar zij op vakantie was met haar ouders en een groep vrienden. Haar verdwijning leidde tot een massale internationale campagne om Maddie te vinden. Foto’s van de kleuter, met haar lichtbruine gekrulde haar en grote ogen, gingen de hele wereld rond.

Na een onderzoek van 14 maanden, waarin zelfs de ouders een tijd verdacht werden, sloot de Portugese politie de zaak af in 2008, om ze uiteindelijk vijf jaar later te heropenen. Pas in 2020 kwam de zaak in een stroomversnelling, toen het Duitse openbaar ministerie bekendmaakte dat het zeker was dat Maddie was overleden en dat een 43-jarige man gezien werd als hoofdverdachte.