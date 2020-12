Nieuwe wet in Frankrijk: moskeeën moeten boekje opendoen

De Franse regering bindt de strijd aan met moslimextremisten. De wetgeving wordt uitgebreid en de straffen worden strenger. ,,We treden niet op tegen de islam of tegen moslims. We richten ons op fanatici, op extremisten die hun religieuze wetten willen opleggen’’, zei premier Jean Castex.

De Franse regering heeft daartoe een nieuwe wet opgesteld met een hele serie maatregelen, van scholen tot moskeeën. ,,We moeten op alle terreinen optreden en dat gaan we doen’’, aldus Castex eerder vandaag bij de presentatie van de wet, in aanwezigheid van een grote groep ministers.

Financiën

Er komen uitgebreidere controles op islamitische verenigingen en moskeeën. Die moeten schriftelijk toezeggen zich aan Franse regels en wetten te houden. De financiën moeten beter verantwoord worden. ,,Als ze geld uit het buitenland ontvangen, is het verplicht dat te melden’’, zei minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin.

Haat zaaien op internet wordt aangepakt. Het publiceren van privégegevens van mensen, waardoor die in gevaar komen, wordt strafbaar. Schrijvers van haatberichten op bijvoorbeeld Twitter kunnen direct worden voorgeleid. ,,Mijn uitgangspunt was de moord van leraar Samuel Paty’’, zei minister van Justitie Éric Dupond-Moretti. ,,Over hem werd een videoboodschap rondgestuurd met taal vol haat.’’

Verbod op thuisonderwijs

De Franse regering wil ook kinderen beschermen. Het geven van privé- en thuisonderwijs aan kinderen vanaf 3 jaar wordt verboden. Dat moet voorkomen dat hun ouders ze onderbrengen op ‘illegale salafistische scholen’, aldus de minister van Onderwijs. Jean-Michel Blanquer.

Verder staan in de nieuwe wet een aantal maatregelen in de privésfeer. Artsen mogen geen ‘maagdelijkheidsverklaring’ meer afgeven voor meisjes. Er zal harder worden opgetreden tegen uithuwelijken en tegen polygamie.

Zwembaden

De regering benadrukt dat er in overheidsgebouwen geen ruimte is voor ‘religieuze symbolen of religieus gedrag’. In bijvoorbeeld zwembaden gelden dezelfde regels voor iedereen, zei minister Darmanin. ,,Het staat haaks op onze normen en waarden als er om religieuze redenen gescheiden openingstijden voor mannen en vrouwen zijn.’’

Begin november werd op Franse scholen de onthoofde leraar Samuel Paty herdacht: