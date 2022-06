Nijpend tekort aan tampons in VS: vrouwen wanhopig, lege schappen en woekerprijzen

Het tamponschap is geregeld leeg, en online gaan tampons voor woekerprijzen van de hand; Amerikaanse vrouwen hebben last van een tampontekort in hun land. Ook op Amazon, de ogenschijnlijke alleskunner onder Amerikaanse winkelketens, zijn de meest populaire merken niet te krijgen of peperduur. Een doos met 32 tampons voor omgerekend ruim 16 euro is geen uitzondering.

Veel vrouwen grijpen mis en delen op sociale media hoe ze, de wanhoop nabij, langs een reeks winkels hebben moeten rijden voor menstruatieproducten. Organisaties die ze verspreiden in arme gemeenschappen zitten met de handen in het haar. Period, een organisatie die tampons en maandverband levert aan onder meer scholen en opvangcentra voor dakloze vrouwen, accepteert geen nieuwe klanten meer omdat er veel minder donaties binnenkomen.

Volledig scherm Tampons zijn naar verluidt schaars in winkels in de Verenigde Staten vanwege problemen met de wereldwijde toeleveringsketen. © AFP/Stefani Reynolds

Grondstoffen schaars

Fabrikanten zeggen dat ze kampen met problemen in de leveringsketen. Procter & Gamble, de firma achter het in Amerika populaire Tampax, vertelde investeerders recent dat het kostbaar en moeilijk is om aan grondstoffen als katoen en plastic te komen. Volgens de makers van o.b.-tampons, Edgewell, hebben fabrieken behalve gebrek aan grondstoffen ook last gehad van een tekort aan personeel. Berichten over het tekort zorgen ook dat vrouwen proberen extra voorraden aan te leggen, wat de vraag verder opdrijft.

Artsen waarschuwen nu dat het een heel slecht idee is om tampons langer te dragen in de hoop er minder nodig te hebben. Dat verhoogt het risico op infecties. Amerikaanse drogisterijen verkopen vooral tampons met inbrenghuls. Noodgedwongen gaan online nu ook de in Europa meer gangbare tampons zonder extra hulpstuk de winkelmandjes in. Vrouwen adviseren elkaar alternatieven als herbruikbare menstruatiecups en menstruatieondergoed.

Gevoelig moment

De schaarste komt op een gevoelig moment: veel Amerikaanse ouders hebben al weken grote moeite om aan voldoende babyvoeding te komen. In sommige regio’s was 90 procent van het normale aanbod eerder deze maand niet verkrijgbaar. Veel winkeliers geven klanten niet meer dan drie of vier blikken tegelijk mee en het Witte Huis heeft al meermaals blikken poeder uit onder meer Australië en het Verenigd Koninkrijk laten invliegen.

De politiek bemoeit zich nu ook met de nationale tamponvoorraad. Senator Maggie Hasan uit New Hampshire schreef een brief aan de ceo van Procter & Gamble om zich te beklagen over oplopende prijzen en de schaarste. ‘Bedrijven zoals de uwe die tampons produceren, moeten onmiddellijk actie ondernemen om de tamponvoorraad te vergroten en een einde maken aan onnodige prijsverhogingen.’