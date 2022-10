Nobelprijs voor Zweedse wetenschapper die ‘sensationeel’ onderzoek deed naar dna oermens

Vijftiger sterft tijdens diefstal uit kledingcon­tai­ner op sportcen­trum in het Belgische Avelgem

AVELGEM - Op sportcentrum Ter Muncken in het Belgische Avelgem is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 53-jarige man gestorven. Dat gebeurde toen hij kleding uit de kledingcontainer van De Kringloopwinkel wilde stelen.

