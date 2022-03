Nog een Chinese miljoenenstad in lockdown vanwege opleving corona

In de gelijknamige provincie die grenst aan Noord-Korea en Rusland overleden vrijdag twee mensen aan Covid-19, de eerste doden in China sinds ruim een jaar. De twee slachtoffers waren oudere patiënten met onderliggend lijden. Een van hen was niet gevaccineerd.

Na de laatste coronadoden vorig jaar heeft het land het virus lang buiten de deur weten te houden. <aar door de zeer besmettelijke omikronvariant neemt het aantal uitbraken toe. China meldde zondag 4053 nieuwe besmettingen, waarvan twee derde in Jilin. Heel China telt sinds begin maart meer dan 29.000 gevallen.

Aangescherpt

Changchun, de hoofdstad van de provincie Jilin, ging eerder al in lockdown. In die stad van 9 miljoen inwoners zijn de maatregelen weer aangescherpt. Alleen medisch personeel en anderen die in verband met de epidemie naar buiten moeten mogen hun huis verlaten. Sinds 11 maart mochten de inwoners eens in de twee dagen naar buiten om eten te kopen.

In de provincie Jilin zijn acht tijdelijke ziekenhuizen en twee quarantainecentra gebouwd om de uitbraak in te dammen. Ook in steden elders in het land zitten miljoenen mensen in lockdown.