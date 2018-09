Nog meer macht: Erdogan nu ook hoofd staatsfonds Turkije

Update EU-parlement start zwaarst mogelijke strafproce­du­re tegen Hongarije

14:03 Hongarije is fors op de vingers getikt door het Europees parlement. Met een verrassende tweederde meerderheid volgt het parlement de conclusies van Judith Sargentini (GroenLinks) dat de rechtsstaat in het land niet op orde is. Dit is een unicum in de geschiedenis van de EU.