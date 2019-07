Nog nooit was het zo heet in Bordeaux

De Franse autoriteiten hebben dinsdag code oranje afgegeven voor 81 van de 102 departementen. In tachtig daarvan is de zinderende hitte de reden. Dat is volgens Météo-France een record. Het oude stond sinds juni op 78.

In Bordeaux steeg het kwik tot 41,2 graden Celsius. In deze stad in het zuidwesten werd deze temperatuur nooit eerder gemeten.

Vrijwel heel Frankrijk is in staat van alarm wegens de tweede hittegolf binnen een maand. Alleen in drie westelijke streken in Bretagne, in het kustgebied langs de Middellandse Zee en op Corsica is het nog enigszins te harden. In de middag schommelde de temperatuur op tal van plaatsen rond de 40 graden, met Brive (41,3) als uitschieter.

Eind vorige maand was het nog warmer in Frankrijk. In de zuidelijke gemeente Gallargues-le-Montueux werd toen een warmterecord gemeten van 45,9 graden Celsius. Het was de hoogste temperatuur ooit vastgesteld in Frankrijk, aldus Météo-France.